РИАМО - 31 янв. В центре столице движение маршрутов наземного пассажирского транспорта осложнено из-за выхода пешеходов на проезжую часть дорог, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Трудности в прохождении по маршруту отмечены у автобусов №№40, 122, Т41, электробуса №Т14, трамваев №№7, 13, 37, 50.

«Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и не мешайте проезду личного и общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Ранее пешеходов призвали соблюдать ПДД в столице, а также не выходить на проезжую часть в неположенных местах. Также их попросили не создавать помех для общественного и личного транспорта.

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