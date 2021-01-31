РИАМО - 31 янв. Столичная полиция сняла ограничения на работу станции «Красносельская», ранее ее временно закрывали, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее полиция вводила ограничения на вход и выход со станции. Поезда проезжали ее без остановки.

«Станция работает на вход и выход, поезда останавливаются», - говорится в сообщении.

С 8 утра в воскресенье на вход и выход закрыли несколько станций столичной подземки в центре мегаполиса. Данные ограничения ввели на станциях «Александровский сад», «Лубянка», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост» и «Китай-город».

Еще по требованию полиции закрыли станции «Сокольники», «Сухаревская» и Красные ворота».