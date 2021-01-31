РИАМО - 31 янв. Движение затруднено на Каланчевской улице в столице из-за того, что на проезжую часть стали выходить участники несогласованной акции, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На Каланчевской улице люди выходят на проезжую часть. Движение автомобилей затруднено», - говорится в сообщении.

Водителей призвали отказаться от поездок в этот район.

В воскресенье по требованию полиции введены ограничения на движение пешеходов в центральной части Москвы. Действовать они будут до особого распоряжения столичного главка МВД РФ. Это сделано в целях обеспечения безопасности граждан.

Также в центре города закрыли на вход и выход некоторые станции метрополитена, запретили парковаться на ряде улиц.