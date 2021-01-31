РИАМО - 31 янв. В Москве по требованию полиции поезда не останавливаются на станции метро «Сокольники», сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

«На вход и выход станция закрыта», - говорится в сообщении.

До этого по требованию столичной полиции на вход и выход закрыли станцию метрополитена «Красносельская». Кроме того, закрывали станции «Сухаревская» и «Красные ворота».

Сейчас столичное метро работает в соответствии с графиком. Интервалы движения поездов в подземке соответствуют нормальному для выходного дня значению.

Из-за несанкционированных акций с 8:00 воскресенья на вход и выход закрыли станции «Александровский сад», «Лубянка», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост» и «Китай-город». Также введены ограничения на передвижение пешеходов и парковку автомобилей в центре столицы.