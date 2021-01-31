РИАМО - 31 янв. Снегопад не повлиял на работу аэропортов Шереметьево и Домодедово, из-за непогоды в воздушных гаванях проводится дополнительная обработка взлетно-посадочных полос, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Существенных задержек в расписании нет. Корректировки расписания могут быть связаны с изменениями условий принимающих аэропортов», - говорится в сообщении.

В подмосковном Минтрансе рекомендовали гражданам заранее выезжать в аэропорты. Также стоит уточнять расписание на сайте авиакомпаний и онлайн табло аэропортов.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о том, что в регионе до 21:00 воскресенья местами будет идти снег.