РИАМО - 31 янв. В Москве по требованию полиции закрыли на вход и выход станцию метро «Красносельская», говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Поезда проезжают без остановок», - говорится в сообщении.

Ранее по требованию полиции на вход и выход закрывали станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота».

На данный момент на всех линиях московского метро поезда ходят в соответствии с графиком. Интервалы движения соответствуют нормальному для выходного дня значению.

В воскресенье с 08:00 на вход и выход закрыли ряд центральных станций столичной подземки. Ограничения ввели на станциях «Александровский сад», «Лубянка», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост» и «Китай-город».