РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. Работы по устранению ям на участке дороги Зенинского шоссе в Люберцах планируют провести 2 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации Люберец.

«Состояние дорожного полотна на участке дороги Зенинское шоссе не обеспечивает безопасность дорожного движения. Для выполнения ремонтных работ на участках автомобильных дорог «Марусино-Зенино-Некрасовка» администрацией городского округа Люберцы инициировано обращение в ГБУ МО «Мосавтодор», - говорится в сообщении.

По информации, представленной ГБУ МО «Мосавтодор», работы по устранению ям на данных участках региональных дорог планируется провести 2 февраля. Проведение ремонтных работ находится на особом контроле администрации городского округа Люберцы.