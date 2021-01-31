РИАМО - 31 янв. В столице в воскресенье в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии работают более 40 компенсационных автобусов КМ, всего данными маршрутами воспользовались свыше 1 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В воскресенье к 10 часам по маршрутам КМ закрытого участка «оранжевой» линии проехали уже 16,5 тысячи пассажиров, 30 января на них проехали 121 105 пассажиров.

«Всего же общий пассажиропоток уже превысил 1 миллион: автобусами с момента закрытия метро воспользовались 1 073 084 человека», - говорится в сообщении.

Автобусы справляются с потоком пассажиров и работают в штатном режиме. Но горожанам все же рекомендуют пользоваться соседними линиями метро и альтернативными маршрутами наземного транспорта.

Участок «оранжевой» ветки закрыли до 7 февраля из-за прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии.

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