РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. В подмосковном Подольске вакцинировали от коронавирусной инфекции порядка 2,7 тысяч жителей, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«С начала кампании по вакцинации привились российским препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V) 2 700 подольчан»,- говорится в сообщении.

Среди противопоказаний – онкологические, хронические заболевания, беременность. Не проводится вакцинация гражданам с ОРВИ, а также лицам до 18 лет.

На сегодняшний день прививку от коронавирусной инфекции в Подмосковье можно сделать как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах. Прививочные пункты организовали в порядка 20 крупных и небольших торговых центрах региона.

Для жителей региона также запустили сервис СМС-уведомлений, который призван напомнить о необходимости пройти второй этап вакцинации.

Текстовая трансляция

31 ЯНВАРЯ

- Еще 5502 человека вылечились в Москве от коронавируса. За сутки госпитализировано 877 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 18 359 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 082 больных. В Москве - 2 284.

- Около 500 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Москве. Тем, кто уже переболел Covid‑19, не надо спешить с вакцинацией.