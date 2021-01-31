РИАМО - 31 янв. Самыми аварийными столичными магистралями по итогам прошлого года стали МКАД, Третье транспортное кольцо и Калужское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На МКАД произошло 748 аварий с пострадавшими, на ТТК — 167, на Калужском шоссе — 110.

«Каждый день в городе происходят аварии, и почти каждый день кто-то погибает на дорогах. Мы видим, что главной причиной аварий с летальным исходом остается высокая скорость. Просим автомобилистов осознанно подходить к управлению автомобилем», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Особенно статистика по смертности из-за превышения скорости заметна на МКАД - трассе с самым высоким скоростным режимом в мегаполисе. В городе разработали программу, чтобы сделать движение на данной магистрали безопаснее.

В 2021 году планируется полностью покрыть территорию МКАД камерами видеонаблюдения. Это поможет оперативнее реагировать на любые внештатные ситуации на дороге.

Также усилят контроль за ремонтными работами на МКАД. Многие аварии связаны именно с наездами автомобилей на препятствия, которые происходят из-за неверно выбранной скорости.

Кроме того, на Московской кольцевой автодороге планируется установить дополнительное освещение, новые системы навигации, обустроить аварийные карманы.

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