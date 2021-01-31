РИАМО - 31 янв. В столице пешеходов призвали соблюдать правила дорожного движения и не выходить на дорогу в неположенных местах, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

В ЦОДД обратили внимание на поведение пешеходов на Большой Сухаревской площади, где проходит несанкционированная акция. На видео с места видно, как пешеходы выбегают на дорогу в неположенном месте.

«Такое поведение на проезжей части — опасно», - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы пешеходов также призвали соблюдать правила дорожного движения и не создавать помехи для двигающегося городского и личного транспорта.

В Москве в воскресенье для пешеходов закрыли ряд центральных улиц из-за несанкционированных акций. Также на вход и выход закрыты некоторые станции метрополитена, изменены маршруты движения пассажирского транспорта.