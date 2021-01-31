РИАМО - 31 янв. В социальных сетях начали выкладывать фейковые сообщения, которые касаются несанкционированных митингов, данная информация незамедлительно блокируется, сообщается на сайте Роскомнадзора.

«На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций», -говорится в сообщении.

По статье 13.41 КоАП РФ при нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в Сети будет наложен штраф на юрлиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Если будет повторное нарушение, то сумма штрафа вырастет до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Кроме того, российское законодательство позволяет блокировать запрещенную информацию в случае, если ее не удалили. Данное право дает статья 15.3 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».