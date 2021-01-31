РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Около 200 спортсменов из Москвы, Московской области и ближайших регионов приняли участие в чемпионате по горнолыжному спорту в Подольске в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске на горнолыжном комплексе «Красная Горка» в воскресенье торжественно началось открытое первенство чемпионата по горнолыжному спорту, посвященное памяти спортсмена и тренера Михаила Кузнецова. В мероприятии приняли участие председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин, один из основателей и первый чемпион округа по горнолыжному спорту Александр Семенов и директор горнолыжного комплекса Искандер Сабуров.

«Мы рады приветствовать всех участников и гостей горнолыжного комплекса на чемпионате по горнолыжному спорту, памяти спортсмена - земляка, стоявшего у основания развития данного вида спорта в округе. Многие из спортсменов принимали участие в данных соревнованиях ранее, а кто-то участвует впервые. Отмечу, что с каждым годом горнолыжный спорт в округе активно развивается. В этот раз в чемпионате приняли участие около 200 спортсменов-любителей из Москвы, Подмосковья и ближайших регионов. Желаю всем удачи и спортивных успехов»,- сказал Сабуров.

Спортсмены участвуют в 13 возрастных группах в дисциплине слалом-гигант. Также будут проводиться и командные соревнования.

«В текущем году из-за обилия снега нам удалось подготовить трассу для соревнований на спортивном склоне горнолыжного комплекса, длиной 260 метров. Отмечу, что ранее соревнования проводились на учебном и основном. Более того, из-за того, что мы запустили спортивный склон, мы оставили открытыми и другие для туристов и зрителей. То есть, работают все склоны горнолыжного комплекса», - пояснил Сабуров.