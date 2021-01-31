РИАМО - 31 янв. По требованию полиции на вход и выход были закрыты станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Поезда проезжают эти станции без остановок», - говорится в сообщении.

Движение поездов на всех линиях подземки осуществляется в соответствии с графиком. Также станция «Трубная» на данный момент работает в штатном режиме.

Интервалы движения поездов в метрополитене соответствуют нормальному значению для выходного дня.

С 08:00 воскресенья были закрыты входы, выходы, а также пересадки на ряде станций подземки в центре города из-за готовящихся несогласованных акций. Данные ограничения ввели на станциях «Александровский сад» Филевской ветки, «Лубянка» и «Охотный ряд» Сокольнической ветки, «Театральная» Замоскворецкой ветки, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской ветки, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской ветки, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской веток.