РИАМО - 31 янв. На территории Московской области местами до 21:00 воскресенья сохранится снег, в отдельных районах сильный, жителям посоветовали быть острожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«При сильном снеге будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи», - говорится в сообщении.

Также жителям рекомендовали закрепить все слабо укрепленные конструкции на подворьях, так как их разрушение может привести к травмированию людей.

Автолюбителям по возможности следует воздержаться от поездок на личной машине или быть предельно внимательными на дороге.

Пешеходам посоветовали соблюдать повышенную осторожность, особенно при переходе через автотрассы и при нахождении около них.

При любых происшествиях следует обращаться в ГУ МЧС России по региону по телефону доверия 8 (498) 505-41-70. Еще можно позвонить по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.

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