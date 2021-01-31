РИАМО - 31 янв. До 1 февраля в Москве и области был продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду «желтый» уровень погодной опасности объявили в регионе до 10:00 1 февраля, из-за гололедицы - до 12:00 1 февраля, из-за снега – до 23:00 31 января. Еще из-за метели аналогичный уровень опасности погоды действует в Подмосковье до 12:00 1 февраля.

Такой же уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Костромской, Тверской, Смоленской, Тульской и Брянской областей.

В воскресенье в Московском регионе сохранится облачная погода, снег, по Московской области местами сильный. Также прогнозируется гололедица. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура ожидается от минус 4 до минус 2 градусов.

В ночь на 1 февраля также будет облачно, гололедица, пройдет небольшой снег, по области местами умеренный. Местами в регионе ожидается метель. Порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду. Температура опустится до минус 9 – минус 7 градусов.

Днем 1 февраля температура будет минус 4 – минус 2 градуса, прогнозируется гололедица, местами пройдет небольшой снег. Ветер станет тише, его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.

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