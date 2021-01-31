РИАМО - 31 янв. В минувшем году выявленными объектами культурного наследия признали семь исторических построек на территории столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2020 году выявленными объектами признали семь памятников, еще 21 из ранее признанных включили в (Единый государственный – ред.) реестр», - говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в столице насчитывают 8602 объекта культурного наследия. При этом 6339 построек, комплексов и памятных мест занесли в общероссийскую базу данных объектов культурного наследия или Единый государственный реестр. В настоящее время попадания в реестр ожидают 2263 объекта, которые ранее признали выявленными объектами культурного наследия.

В прошлом году статус выявленных объектов присвоили дому во Вспольном переулке. Его относят ко второй половине XIX столетия. Такой статус также получила часть исторического комплекса Петровской земледельческой и лесной академии. Кроме того, по инициативе жителей столицы в Единый государственный реестр внесли жилой дом на улице Гончарной, который принадлежал министерству Вооруженных сил СССР.

За сохранностью исторических объектов в городе следят специалисты департамента культурного наследия. В 2020 году они провели 76 проверок. По итогам обнаруженных нарушений возбудили 385 административных дел. Информацию о нарушениях при содержании, проведении ремонта или реставрации объектов культурного наследия можно сообщить по номеру +7 (916) 146-53-27.​