РИАМО - 31 янв. Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя столицы, который 28 января в соцсети опубликовал два видео с призывом к гражданам выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Еще мужчина призывал применить физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей.

«Данный гражданин доставлен в отдел полиции, где он дал признательные показания и принес публичные извинения перед сотрудниками полиции и членами их семей, а также призвал граждан не участвовать в несанкционированном публичном мероприятии», - говорится в сообщении.

По этому факту начата проверка. В ее рамках специалисты собирают материал для возбуждения уголовного дела по признакам преступления по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».