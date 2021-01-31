РИАМО - 31 янв. Правительство страны выделит 1,1 миллиарда рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний, сообщает Газета.ru.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Средства на выплаты направят в территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования.

«При подтверждении диагноза за каждый обнаруженный случай заболевания медицинской организации направляется дополнительное финансирование, после чего выплачиваются деньги сотрудникам», - говорится в сообщении.

Данные выплаты медработники получают с прошлого года.