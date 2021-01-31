РИАМО - 31 янв. В конце предстоящей недели в Московском регионе прогнозируются аномальные морозы, температура воздуха может опуститься ниже минус 20 градусов, сообщил в воскресенье РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус 5 - минус 10, днем минус 2 - минус 7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы», - сказал Тишковец.

По словам синоптика, во второй половине недели ожидаются аномальные для февраля морозы. Минимальная температура воздуха 4 февраля составит минус 10 - минус 15 градусов. 5 и 6 февраля ожидается похолодание до минус 15 - минус 20.

Он уточнил, что в ночь 7 февраля и в ночь на 8 февраля мороз усилится до минус 20 - минус 25 градусов, днем будет минус 13 - минус 18 градусов.

Синоптик уточнил, что такие показатели температуры почти на 10 градусов ниже положенной многолетней нормы.

По словам Тишковца, на предстоящей неделе в регионе ожидается выпадение не более 5-10 миллиметров осадков. Высота сугробов достигнет 32-37 сантиметров.

После холодной первой половины февраля во второй половине месяца погода будет соответствовать климатической норме, заключил синоптик.

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