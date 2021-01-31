РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Огнеборцы подмосковного Подольска потушили возгорание в хозяйственной постройке в СНТ «Лучинское», сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В воскресенье в 02:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Подольск, СНТ «Лучинское». В 03:50 огнеборцы ликвидировали возгорание», - говорится в сообщении.

В тушении принимали участие две единицы техники и семь человек.

За минувшие сутки в Московской области произошло 33 пожара, в их тушении принимали участие 291 человек и 83 единицы техники.