РИАМО - 31 янв. С 1 по 27 февраля столичные библиотеки проведут онлайн-марафон путешествий по России и по зарубежным странам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На интернет-площадках библиотек проведут 33 виртуальные экскурсии.

«Одни туры пройдут в формате прямых трансляций, другие — в записи. На некоторые из них необходима предварительная регистрация», - говорится в сообщении.

Дети и взрослые побывают на виртуальных экскурсиях по столице, городам на берегах реки Волги, в Крыму и других регионах страны. Кроме того, все желающие смогут посетить венецианский карнавал, музеи Испании и взглянуть на водопады Латинской Америки.

5 февраля библиотека-читальня имени А.С. Пушкина расскажет на YouTube-канале об открытии памятника Пушкина скульптора Александра Опекушина в 1880 году. Начало в 16:00.

Узнать о традициях и национальной кухне Карелии можно будет в 18:00 12 февраля в Instagram-аккаунте библиотек севера Москвы. Кроме того, в этот же день в 12:00 библиотека искусств имени А. П. Боголюбова расскажет на YouTube-канале о знаменитом карнавале в Венеции.​