РИАМО - 31 янв. За сутки в столице выздоровели после лечения от коронавируса 5502 человека, с начала пандемии врачи вылечили 814 728 пациентов, сообщает оперштаб столицы.

«Подтверждено (за сутки - ред.) 2284 новых случая заражения, госпитализировано 877 человек, скончалось 66 пациентов», - говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют при первых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.

В столице в 100 поликлиниках, а также в выездных пунктах, которые располагаются в общественных местах, можно сделать прививку от коронавируса. Более 300 тысяч человек уже вакцинировались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 ЯНВАРЯ

- Еще 5502 человека вылечились в Москве от коронавируса. За сутки госпитализировано 877 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 18 359 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 082 больных. В Москве - 2 284.

- Около 500 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Москве. Тем, кто уже переболел Covid‑19, не надо спешить с вакцинацией.