РИАМО - 31 янв. На строительном рынке на юге столицы случился пожар в металлическом ангаре, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«На строительном рынке происходило возгорание в металлическом ангаре. <...> Площадь возгорания составила 150 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Информация о возгорании у 33-го километра с внешней стороны МКАД поступила в 5:47. В 6:26 спасатели локализовали пламя. Пожар ликвидировали в 6:31.

Информация о пострадавших не поступала.