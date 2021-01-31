РИАМО - 31 янв. На улице Генерала Антонова на юго-западе столицы загорелась квартира на 15 этаже жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу: улица Генерала Антонова, дом 5, корпус 5.

«Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на 15 этаже на площади 10 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 06:29. В ходе тушения одного человека спасли из соседней квартиры, еще двоих эвакуировали.

Информации о пострадавших при возгорании в квартире не поступала.