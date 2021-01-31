РИАМО - 31 янв. В столице часть станций метро закрыли на вход и выход из-за готовящихся несогласованных акций, также по требованию полиции еще на некоторых станциях метро выход для пассажиров может быть закрыт, говорится в сообщении пресс-службы московской подземки.

С 08:00 закрыты входы, выходы и пересадки на станциях «Александровский сад» Филевской линии, «Охотный ряд» и «Лубянка» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий.

«По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро. Пожалуйста, будьте внимательны!» - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали использовать для пересадки Кольцевую ветку подземки.

Также перекрыли часть улиц и запретили парковку в центре мегаполиса. Из-за этого изменилась схема движения общественного транспорта.

Принять данные меры власти решили после появления призывов к москвичам участвовать в несанкционированных акциях.