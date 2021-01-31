РИАМО - 31 янв. За сутки в Москве выявили 2284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 930 072 случая заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В Москве проводится масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день на вакцинацию записалось около 500 тысяч человек. При этом более 300 тысяч уже привились.

В 84 регионах России за прошедшие сутки было выявлено 18 359 новых случаев заражения Covid-19. В 10,9% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. Также за сутки зарегистрировано 485 летальных исходов, выздоровели 20 040 человек.

С начала пандемии по стране выявлено 3 850 439 случаев коронавируса, зафиксировано 73 182 летальных исхода, врачи вылечили 3 300 004 пациента.

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Текстовая трансляция

31 ЯНВАРЯ

- Еще 5502 человека вылечились в Москве от коронавируса. За сутки госпитализировано 877 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 18 359 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 082 больных. В Москве - 2 284.

- Около 500 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Москве. Тем, кто уже переболел Covid‑19, не надо спешить с вакцинацией.