РИАМО - 31 янв. Столичная прокуратура организовала проверку соблюдения требований российского законодательства из-за вспышки газо-воздушной смеси в кафе на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, 30 января в кафе по адресу: Большая Новодмитровская улица, 36, строение 2, произошла вспышка газо-воздушной смеси. В результате данного инцидента пострадали две сотрудницы заведения.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Северо-Восточного административного округа, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и охране труда», - говорится в сообщении

По результатам данной проверки, если будут основания, то рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Согласно данным открытых источников, по данному адресу находится один из корпусов дизайн-завода «Флакон».