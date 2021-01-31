РИАМО - 31 янв. В прошлом году около 6 тысяч пар провели церемонию бракосочетания в необычных местах, например, на стадионах или в старинных особняках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2020 году в необычных местах поженились около 6 тысяч пар — это порядка 20% всех торжественных регистраций», - говорится в сообщении.

По словам исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, в минувшем году городские загсы и дворцы бракосочетания не прекращали работу из-за пандемии. Самой популярной свадебной площадкой стал особняк «Роял». Порядка 500 пар провели церемонии в его стенах. Второе и третье место по количеству бракосочетаний у особняка на Волхонке и особняка Спиридонова.

В материале отмечается, что в 2020 году на территории усадеб и особняков прошли порядка 2 тысяч церемоний. 1,3 тысячи пар поженились в популярных ресторанах, а примерно 700 пар сыграли свадьбу в башнях «Москвы-Сити» и Останкинской телебашне.

Кроме того, в прошлом году состоялись свыше 250 регистраций брака в ночное время, а самым популярным днем для проведения торжественной церемонии стало 20 февраля (20.02.20). В этот день заключили брак более 900 пар. Примерно 500 пар поженились 14 февраля, а 630 пар выбрали для проведения церемонии редкую дату 29 февраля. Всего в феврале 2020 года поженились более 6,2 тысячи пар, что стало рекордом за последние пять лет.

В 2020 году чаще всего женились пары возраста от 21 до 33 лет. При этом более 50% пар участвовали в церемонии впервые. Примерно половина будущих супругов подали заявление на регистрацию брака в онлайн-формате. ​