РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в садовом доме одного из СНТ городского округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В воскресенье в 04:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом доме в городском округе Подольск, СНТ «Василек», дом 104», - говорится в сообщении.

Возгорание в садовом доме ликвидировали в 04:53.

Всего в тушении пожара принимали участие четыре единицы техники и 15 человек.

В случае пожара следует звонить в ГУ МЧС России по региону по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.