РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 янв. Фридайвер Игорь Ажикин проплыл подо льдом 100 метров без ласт и гидрокостюма, главная сложность была в том, что сделать это пловец должен был на одном дыхании, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Конечно готовился к этому испытанию, тренировался. Плыть под льдом без снаряжения, конечно, очень не просто, но все получилось и я очень рад, что это сделал», - сказал Ажикин.

Заплыв проходил на базе центра дайвинга «Пятый элемент», которая расположена на Амерьевском карьере.

В прошлом году Алексей Молчанов проплыл подо льдом 180 метров в моноласте и установил рекорд Гиннесса по подледному плаванию на одном вдохе. Данный рекорд был установлен на Амерьевском доломитовом карьере.