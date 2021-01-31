РИАМО - 31 янв. В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево утром в воскресенье отменили и задержали 32 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Домодедово задержали 11 рейсов, еще один отменили. В воздушной гавани Внуково задержаны восемь рейсов, три отменены. В Шереметьеве четыре рейса задержали, пять отменили.

Согласно данным онлайн-табло, в подмосковном аэропорту Жуковский нет задержек и отмен рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В столице идет снегопад. За минувшие сутки в Московском регионе выпало порядка 16% от месячной нормы осадков. За воскресенье может выпасть еще около 10% от месячной нормы.

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