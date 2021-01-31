РИАМО - 31 янв. Возгорание произошло в двух квартирах на улице Окской в столице, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Окская, дом 36, корпус 1, поступило в 01:07 в воскресенье. Горели две квартиры и приквартирный холл на втором этаже, а также частично балкон на третьем этаже жилого дома.

«Горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров. В 01:36 пожар локализован. В 01:59 пожар ликвидирован. К сожалению, в результате пожара пострадал один человек», - говорится в сообщении.

Из квартир, находящихся рядом с местом возгорания, было спасено десять человек, из них один ребенок. Все спасенные переданы медработникам для осмотра.