РИАМО - 31 янв. За минувший день и ночь в столице и Подмосковье выпало до 7 миллиметров осадков, это более 16% от месячной нормы января, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«За прошедшие сутки в Москве выпало 3 миллиметра осадков. <...> По области местами до 7 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за осадков на 3 сантиметра выросли сугробы. Их высота в Москве достигает 30 сантиметров, по области - от 17 до 31 сантиметра.

«Дальше нас ждет усиление русской зимы по всем фронтам: со снегом, с усилением морозов до следующих выходных до 20-градусных отметок», - отметил синоптик.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.

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