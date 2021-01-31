РИАМО - 31 янв. Спасатели оказали помощь молодому человеку который пострадал при катании на кайтсерфе в столичном районе Строгино, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«В субботу днем на поисково-спасательную станцию «Строгино» поступил звонок от очевидцев с информацией о пострадавшем во время катания на кайтсерфе. Человека подхватил порыв ветра, он не удержался и упал с высоты, ударившись о лед», - говорится в сообщении.

К месту инцидента выехала дежурная смена спасателей в составе Сергея Естремского и Николая Кузиева. В районе Строгинского шоссе они нашли лежащего на льду человека. По словам пострадавшего, у него сильно заболела рука после падения.

Молодому человеку оказали первую помощь, уложили на щит и доставили на берег. Там его передали бригаде скорой помощи.