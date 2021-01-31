РИАМО - 31 янв. В столице с утра идет снегопад, в городе за воскресенье выпадет порядка 10% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сохранится облачная погода, временами снег, выпадет до 5 миллиметров осадков, а это 10% от месячной нормы, благодаря чему сугробы превысят отметку 30 сантиметров», - сказал Тишковец в видео, опубликованном в Instagram.

Он уточнил, что западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет 734 миллиметра ртутного столба.

По его словам, в столице днем ожидается минус 4 – минус 2 градуса, в Московской области – минус 6 – минус 1 градус.