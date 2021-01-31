РИАМО - 31 янв. В столице на вакцинацию от коронавирусной инфекции записались порядка 500 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На сегодняшний день записалось (на вакцинацию от Covid-19 - ред.) около полумиллиона человек. Больше 300 тысяч привилось уже», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр добавил, что тем, кто уже переболел Covid-19, не надо спешить с вакцинацией. Согласно статистике, количество повторных случаев заболеваний составляет менее 1%.

В мегаполисе сделать прививку от коронавируса можно в 100 пунктах на базе городских поликлиник, также работают выездные бригады.

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31 ЯНВАРЯ

- Еще 5502 человека вылечились в Москве от коронавируса. За сутки госпитализировано 877 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 18 359 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 082 больных. В Москве - 2 284.

- Около 500 тыс человек записались на вакцинацию от Covid‑19 в Москве. Тем, кто уже переболел Covid‑19, не надо спешить с вакцинацией.