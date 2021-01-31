РИАМО - 31 янв. В воскресенье в Подмосковье и Москве временами ожидается снег, температура воздуха опустится до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве минус 4 - минус 2, по области минус 7 - минус 2 градуса», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, атмосферное давление опустится на 20 миллиметров ниже климатической нормы и составит 731 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха достигнет порядка 85%. Содержание кислорода в воздухе также будет пониженным.

Жителям Московского региона советуют проводить больше времени на свежем воздухе.