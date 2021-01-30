РИАМО - 30 янв. Диетолог Маргарита Королева заявила, что абдоминальное ожирение может стать причиной дегенеративных изменениям в структуре головного мозга и даже привести к потере памяти, передает Nation News.

По словам врача, наиболее чувствительна к воздействию цитокинов из состава абдоминального жира зона гиппокампа в структуре мозга. Именно она отвечает за память.

«Чем дольше человек имеет избыток жира в брюшной области, тем меньше становится зона гиппокампа — тем самым человек рискует потерять разум. Это очень серьезная проблема. Через 30-40 лет каждый четвертый житель планеты будет дементным. Одним из факторов риска является абдоминальное ожирение», - сказала Королева.

Эксперт посоветовала россиянам с возрастом менять питание и больше двигаться, чтобы подстроиться под свой собственный организм. Иногда это может потребовать изменения образа жизни. Также диетолог призвала понимать, какие изменения происходят с организмом, принимать их и брать под контроль.

С отложением лишнего веса сталкивается большинство людей на планете. Чаще всего ожирением страдают люди в возрасте, когда происходит гормональная перестройка организма.