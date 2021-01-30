РИАМО - 30 янв. Известный семейный врач Алексей Добровольский рассказал, что для восстановления после коронавирусной инфекции можно ходить в бассейн, так как он дает небольшую физическую нагрузку и укрепляет организм, но лучше повременить с посещением бани и сауны, передает Nation News.

«Сауны и бани можно посещать, если человек выздоровел полностью. Если прошло недели две-три или месяц после болезни, и человек чувствует себя хорошо, то ему разрешено посещать баню», — рассказал врач.

При этом он подчеркнул, что желательно, чтобы человек и до этого регулярно ходил в бани, чтобы нахождение в жаре было для него привычным. Также после коронавируса не стоит долго находиться в сауне, а температура в ней не должна быть слишком высокой.

«Стоит отдать предпочтение лайт-варианту посещения бани для пользы организму во время восстановления после болезни. Нужно поберечь организм, а не загонять его после борьбы с вирусом», — подчеркнул Добровольский.

Он отметил, что в бассейне также нужно придерживать правил. Не стоит проплывать сразу большие расстояния, вначале лучше плавать медленно и спокойно.

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Текстовая трансляция

30 ЯНВАРЯ

- Врач назвал основные правила при посещении бани после Covid‑19. Для восстановления после коронавируса можно ходить в бассейн.

- Врач рассказал, что делать при долгом восстановлении обоняния после Covid‑19. Пациентам могут помочь занятия дыхательной гимнастикой с эфирными маслами, а также витамин D.

- 82% россиян намерены вернуться к доковидному образу жизни. Они продолжат ходить в рестораны и посещать культурные мероприятия.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открыли в ТРК «Vegas Кунцево» в Подмосковье. Вакцинацию проводят медики Одинцовской больницы.

- Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили о запуске новой версии препарата на российском рынке к весне.

- Врач Комаровский рассказал об опасности похорон умерших от Covid‑19 в открытых гробах.

- В ВОЗ рассказали, кто в первую очередь должен привиться от Covid‑19. Вакцины являются ограниченным ресурсом, поэтому важно обратить внимание на тех, кто сильнее всех рискует заразиться Covid‑19.

- Порядка 30 тысяч жителей Подмосковья уже воспользовались услугой электронной записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«Дорогие жители, напоминаю, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно электронно. Услуга работает по поручению нашего президента», - написал Воробьев в личном Instagram-аккаунте.

- В Москве за сутки выздоровели после коронавируса 5584 пациента, за все время пандемии в столице вылечили 809 226 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 19 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 2 430.

- В Росздравнадзоре предупредили об отсутствии платы за вакцинацию от Covid‑19. Процедуру вакцинации могут проводить только организации с медицинской лицензией.