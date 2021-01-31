РИАМО - 31 янв. В воскресенье в центре Москвы для пешеходов перекроют некоторые улицы, несколько станций метро будут закрыты на вход и выход, также изменится схема движения общественного транспорта. Принять данные меры власти решили после появления призывов к москвичам участвовать в несанкционированных акциях.

В столичном главке МВД России горожан также предостерегли от участия в несогласованных публичных мероприятиях, поскольку за это предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Правоохранители примут все меры для сохранения порядка в столице.

Перекрытие улиц

Ограничение на движение пешеходов введут в центральной части города. В частности, перекрытия затронут Красную площадь, площадь Революции, Лубянку и так далее. Также нельзя будет пройти в район парка «Зарядье».

Все введенные для пешеходов ограничения будут действовать до особого распоряжения столичной полиции. Это сделано в целях обеспечения безопасности граждан.

Парковки

В центре Москвы по требованию полиции временно запретят парковаться на нескольких центральных улицах. Мера коснется Маховой улицы, Охотного ряда, Театрального и Китайгородского проезда, Новой площади, Москворецкой и Кремлевской набережных.

На улицах разместят соответствующие запрещающие знаки. Граждан просят быть внимательными во время парковки и руководствоваться знаками.

Закрытие метро

Также в центре столицы на вход и выход будут закрыты некоторые станции метрополитена. Поезда будут проезжать их без остановки. Станции закроют с 08:00.

Закроются станции «Александровский сад» Филевской линии, «Охотный ряд» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Лубянка» Сокольнической линии, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий.

Москвичей призвали быть внимательными и учитывать ограничения при планировании поездок на метро.

Прокуратура Москвы предупредила о последствиях для участников несогласованных митингов>>

Наземный транспорт

Из-за введенных ограничений изменились маршруты автобусов и электробусов в центре Москвы. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за объявлениями водителей.

С начала работы общественного транспорта маршрут №А будет ходить от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская». На маршруте № м1 изменения коснутся двух участков — от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник» и от больницы РЖД до Тверской Заставы. Маршрут № м2 пройдет от метро «Парк Победы» до гостиницы «Украина». На № м3 также будут изменения на двух участках — от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская» и от метро «Семеновская» до Сада имени Баумана. Маршрут № м5 протянется от Нагорного бульвара до метро «Добрынинская», а № м6 — от Силикатного завода до станции «Краснопресненская». На маршруте № м7 общественный транспорт будет ездить от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская», на № м8 — от Дангауэровки до метро «Таганская», а на № м9 — от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира».

Также на маршруте № м10 пассажиров будут возить от Лобненской улицы до станции «Маяковская», на № м27 — от метро «Стахановская» до метро «Таганская». Электробусы на маршруте № т13 будут ездить от ВДНХ (южный выход) до Самотечной площади, на № т25 — от проспекта Буденного до Сада имени Баумана. Маршрут № 15 будет временно проходить от ВДНХ (южный выход) до станции метро «Маяковская», на № 24 — от Гостиниц ВДНХ до Самотечной площади, а на маршруте № 38 — от Рижского вокзала до Самотечной площади.

От Дворца спорта до Тверской Заставы будет ездить маршрут № 101. В то же время № 122 временно протянется от станции «Сокольники» до метро «Красные Ворота». Также изменится маршрут № 144, который пройдет от станции метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник», и №156, по которому общественный транспорт будет ходить от Нагатинского Затона до метро «Таганская». От 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы можно будет доехать маршрутом № 158. № 255 будет проходить от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская», № 904 — от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы, № С43 — от Силикатного завода до станции метро «Краснопресненская».

Изменения в движении общественного транспорта будут действовать до распоряжения столичного главка министерства внутренних дел РФ.

Кафе и рестораны

Помимо вышеуказанных мер, столичные власти рекомендовали закрыть заведения общепита и магазины в центре города. Так, решение о прекращении работы в воскресенье уже приняли ГУМ, ЦУМ, «Детский мир» и ТЦ «Охотный ряд».

Кроме того, в центре действуют ограничения на продажу алкоголя и безалкогольных напитков в стеклянной таре.

23 января в столице уже прошла несогласованная акция. Ее участники перекрывали движение на центральных улицах и устраивали беспорядки. В итоге было возбуждено несколько уголовных дел.​

Столичные предприятия понесли ущерб от действий акционистов 23 января>>