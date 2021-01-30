РИАМО - 30 янв. Ученые нашли способ, который позволяет снизить уровень «плохого» холестерина без сильнодействующих лекарств, передает Nation News.

«Очистить сосуды поможет увеличение в рационе продуктов с содержанием магния. Элемент выступает в качестве кофактора в 300 ферментативных реакциях», - говорится в сообщении.

Реакции помогают организму регулировать артериальное давление и осуществляют гликемический контроль.

Таким образом, продукты с магнием защищают сердечно-сосудистую систему, помогают бороться с избыточным количеством «плохого» холестерина.

К таким продуктам относятся бананы, инжир, орехи, бобовые, зелень и овсянка.