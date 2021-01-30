РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Юрист Сенаторского клуба Совета Федерации России поможет жителям подмосковного Подольска оформить досрочную страховую пенсию, получить выплаты и начисления, а также статус малоимущего, сообщил «РИАМО в Подольске» правозащитник Юрий Шипилов.

В Подольске 30 января Шипилов провел очередной прием граждан по острым социальным вопросам в рамках Федерального гуманитарного проекта.

«Обратились пятеро граждан, трое из них граждане РФ. Разъяснил им порядок и условия обращения по вопросу оформления досрочной страховой пенсии, как обращаться в органы соцзащиты по вопросу оформления выплат и начислений, оформления статуса малоимущего. Двоим гражданам Донецкой Народной Республики предоставил развернутую консультацию по вопросу приобретения гражданства РФ», - сказал Шипилов.

Он отметил, что также отвечал на вопросы по телефону. Обратившимся дополнительно сообщат о дате и времени следующего приема.