РИАМО - 30 янв. Кубок Московской области по эстетической гимнастике стартовал на территории Дворца спорта «Борисоглебский» в Раменском городском округе, турнир продлится до 31 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В турнире принимают участие более 200 спортсменов различных возрастов.

«Раменские спортсмены традиционно успешно выступают на соревнованиях различного уровня. К примеру, в 2019 году две местные команды стали призерами первенства мира по эстетической гимнастике. Раменское всегда славилось своими достижениями в этом виде спорте, это очень грациозно и интересно», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что эстетическая гимнастика будет продолжать динамично развиваться на территории Московской области, она не оставляет равнодушным никого.

В этот же период, 30-31 января, пройдут еще одни региональные соревнования по эстетической гимнастике «Надежды Подмосковья». Участницы будут соревноваться в нескольких возрастных категориях: 8-10 лет, 10-12 лет, 12-14 лет и 14-16 лет.