РИАМО - 30 янв. Строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейнами, тренажерным и игровым залами в районе Покровское-Стрешнево столицы планируют завершить до конца года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Площадь нового ФОКа в районе Покровское-Стрешнево составит около 9 тысяч квадратных метров. Ежесуточно его смогут посещать до 1,5 тысячи человек. Здесь будут размещены универсальный игровой и тренажерный зал, а также детский и взрослый бассейны», - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, недавно в комплексе завершились гидроиспытания бассейнов, а сейчас ведутся отделочные работы.

«В ближайшее время мы приступим к благоустройству территории вокруг ФОКа. Завершить все работы планируется в этом году», - добавил Бочкарев.

Он отметил, что строительство объектов спорта в городе позволит увеличить количество спортивных секций как для подготовки профессиональных спортсменов, так и для любителей и сторонников активного образа жизни.