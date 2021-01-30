РИАМО - 30 янв. Два человека пострадали в результате вспышки газовоздушной смеси в кафе в торгово-развлекательном центре по адресу: Большая Новодмитровская улица, 36, строение 2, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека», - говорится в сообщении.

Пострадавших поместили в машину скорой помощи. Эвакуацию посетителей не проводили. В настоящее время здание работает в штатном режиме.

Согласно данным открытых источников, по данному адресу находится один из корпусов дизайн-завода «Флакон».