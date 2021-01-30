РИАМО - 30 янв. Спасатели проводят проверку на территории дизайн-завода «Флакон» из-за возможного возгорания, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Заявка по адресу: Большая Новодмитровская, 36, строение 2. Наше подразделение уже находится на месте. Все проверяют», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент признаков возгорания не обнаружили. Здание работает в штатном режиме. Информация о пострадавших не поступала.

По данным СМИ, в одном из корпусов дизайн-завода в ресторане взорвался газовый баллон, в результате чего могли пострадать люди.