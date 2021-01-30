РИАМО - 30 янв. Аналитики рынка жилой недвижимости рассказали, что в ближайший год цены на квартиры в России могут вырасти еще на 2-3%, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На первичном рынке жилья тенденция будет отмечаться из-за роста себестоимости строительства и повышения финансовой нагрузки на застройщиков, на вторичном — из-за ограниченного предложения», - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что с покупкой недвижимости стоит поторопиться, лучше всего успеть купить жилье в первом квартале текущего года.

На рынок жилья в России могут повлиять внешние факторы, в том числе нефтяные котировки и вероятность санкций, которые могут скорректировать курс рубля.

Рынок недвижимости продолжит расти в РФ в 2021 году. Этому способствует продление программы льготной ипотеки.​