РИАМО - 30 янв. На Филевской линии московского метро станция «Арбатская» станет временно конечной 31 января, это связано с ограничениями из-за планируемых несанкционированных акций, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По требованию полиции станция «Арбатская» временно будет конечной в связи с закрытием станции «Александровский сад», - говорится в сообщении.

31 января несколько центральных станций метро будут закрыты на вход и выход из-за ожидаемых несогласованных акций. Также будет ограничено движение в центре города. Власти рекомендовали магазинам в центре не работать в период проведения акций.

23 января в столице уже прошла несогласованная акция. Ее участники перекрывали улицы в центре и устраивали беспорядки. После чего было возбуждено несколько уголовных дел.