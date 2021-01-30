РИАМО - 30 янв. Большинство россиян, опрошенных «Сколково-РЭШ» в формате онлайн, намерены вернуться к доковидным привычкам, в том числе возобновить походы в рестораны и магазины, сообщают «Известия».
«Большая потребительская перезагрузка в связи с пандемией не состоялась. 82% россиян после снятия всех ограничений планируют вернуться к привычному образу жизни», - говорится в сообщении.
При этом многие хотят в случае повышения дохода позволить себе некоторые излишества, побаловать себя приятными покупками. Привычки периода пандемии Covid-19, считают эксперты, являются временными.
Во время пандемии, согласно данным опроса, 85% людей приобретали продукты и вещи онлайн, а 39% именно в период самоизоляции впервые заказали в интернете хотя бы один товар или услугу.
«Конечно, сначала люди даже оценили удобство заказов через интернет, поскольку не надо было стоять в очереди в кассу, толпиться между полками, но доставка в пандемию разрушила эту идиллию и заставила потребителя подстраиваться под курьеров», - заключается в публикации.
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Текстовая трансляция
30 ЯНВАРЯ
- Врач назвал основные правила при посещении бани после Covid‑19. Для восстановления после коронавируса можно ходить в бассейн.
- Врач рассказал, что делать при долгом восстановлении обоняния после Covid‑19. Пациентам могут помочь занятия дыхательной гимнастикой с эфирными маслами, а также витамин D.
- 82% россиян намерены вернуться к доковидному образу жизни. Они продолжат ходить в рестораны и посещать культурные мероприятия.
- Пункт вакцинации от Covid‑19 открыли в ТРК «Vegas Кунцево» в Подмосковье. Вакцинацию проводят медики Одинцовской больницы.
- Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили о запуске новой версии препарата на российском рынке к весне.
- Врач Комаровский рассказал об опасности похорон умерших от Covid‑19 в открытых гробах.
- В ВОЗ рассказали, кто в первую очередь должен привиться от Covid‑19. Вакцины являются ограниченным ресурсом, поэтому важно обратить внимание на тех, кто сильнее всех рискует заразиться Covid‑19.
- Порядка 30 тысяч жителей Подмосковья уже воспользовались услугой электронной записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:
- В Москве за сутки выздоровели после коронавируса 5584 пациента, за все время пандемии в столице вылечили 809 226 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 19 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 2 430.
- В Росздравнадзоре предупредили об отсутствии платы за вакцинацию от Covid‑19. Процедуру вакцинации могут проводить только организации с медицинской лицензией.
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